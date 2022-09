Alessandro Borghese e il figlio di 16 anni che non ha mai visto: “Non mi permettono di vederlo, è una situazione molto delicata” (Di domenica 4 settembre 2022) “Una situazione molto delicata“. Così Alessandro Borghese definisce i rapporti con il figlio che non ha mai conosciuto, nato nel 2006 prima del suo matrimonio con Wilma Oliverio. Ne ha parlato in un’intervista a Il Messaggero in occasione del ritorno in onda del talent Celebrity Chef su Tv8: “Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto sportivo. Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. E purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa? Lui ora vive all’estero”. Tre anni fa, lo chef aveva già rivelato l’esistenza di questo ragazzo che oggi ha 16 anni, spiegando di “occuparsene solo dal punto di vista legale” senza però averlo mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Una“. Cosìdefinisce i rapporti con ilche non ha mai conosciuto, nato nel 2006 prima del suo matrimonio con Wilma Oliverio. Ne ha parlato in un’intervista a Il Messaggero in occasione del ritorno in onda del talent Celebrity Chef su Tv8: “Da giovane non mi fidanzavo mai, però erosportivo. Ho saputo di questosolotempo dopo la sua nascita. E purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di. In futuro, chi lo sa? Lui ora vive all’estero”. Trefa, lo chef aveva già rivelato l’esistenza di questo ragazzo che oggi ha 16, spiegando di “occuparsene solo dal punto di vista legale” senza però averlo mai ...

