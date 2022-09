(Di domenica 4 settembre 2022) Dopo anni di dubbi, sospetti e misteri per il suo brevissimo Pontificato, Bergoglio hala beatificazione di, il’ rimasto sul soglio di Pietro per soli 33 giorni. Sulla facciataBasilica di San Pietro campeggia l’arazzo col ritratto di, beatificato dal Pontefice argentino. L’opera è stata realizzata dall’artista cinese Yan Zhang. Ladel nuovo, il 26, è ilsua, nel 1978. Alla cerimonia presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella e, tra i tanti veneti in piazza, il presidenteRegione Luca ...

vaticannews_it : A Canale d'Agordo, il piccolo paese del bellunese che ha dato i natali ad Albino #Luciani, nella piazza a lui dedic… - Corriere : Albino Luciani è beato. I 33 giorni da pontefice, la morte improvvisa: chi era il Papa del sorriso - vaticannews_it : #PapaFrancesco: Luciani, la gioia del Vangelo vissuta senza compromessi. #GiovanniPaoloI #beato @tiztweet - SecolodItalia1 : Albino Luciani, il Papa “breve” proclamato beato: il 26 agosto, giorno della elezione, sarà la sua festa… - ConAltriOcchi : RT @PRESBITERMAX: Albino Luciani, #GiovanniPaoloI, Vescovo di Roma, Beato... -

Le parole che Giovanni Paolo II pronunciò nell'omelia a Canale d'Agordo,quando venne il 26 agosto 1979, un anno dopo l'elezione di, proprio nel giorno della festa della Madonna di ...- - > I giovani di Venezia, Belluno - Feltre e Vittorio Veneto in marcia verso Roma per la beatificazione di Giovanni Paolo I . Quaranta giovani sui passi di, che domenica 4 settembre sarà dichiarato beato durante il rito che sarà presieduto da papa Francesco in piazza San Pietro alle 10.30. Si tratta di un gruppo di ragazzi partiti da tre ..."Con il sorriso è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. E' una bella Chiesa, con il volto lieto che non chiude mai le porte". Alle ore 10.30 di oggi, il Santo Padre Francesco ha presieduto, sul ...