Alberto, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: "Non so come, ma l'ho presa al volo" (Di domenica 4 settembre 2022) Alberto Crispo ha 29 anni, ed è originario di Matera. È lui l'agente della Questura di Venezia che venerdì 2 settembre, intorno alle 11 di una mattina come tante, ha salvato dal suicidio una ventenne francese. Una ragazza... Leggi su europa.today (Di domenica 4 settembre 2022)Crispo ha 29 anni, ed è originario di Matera. È lui l'agente della Questura di Venezia che venerdì 2 settembre, intorno alle 11 di una mattinatante, hadal suicidio una ventenne francese. Una ragazza...

poliziadistato : Domenico Russo, poliziotto di scorta al prefetto di Palermo Carlo Alberto #DallaChiesa e alla moglie Emanuela Setti… - Today_it : Alberto, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: 'Non so come, ma l'ho presa al volo'… - romatoday : Alberto, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: 'Non so come, ma l'ho presa al volo'… - PalermoToday : Alberto, il poliziotto che ha salvato la turista che voleva suicidarsi: 'Non so come, ma l'ho presa al volo'… - rosa_tomarchio : RT @poliziadistato: Domenico Russo, poliziotto di scorta al prefetto di Palermo Carlo Alberto #DallaChiesa e alla moglie Emanuela Setti Car… -