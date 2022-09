Alberto Angela, dopo la morte del padre spunta la incredibile “eredità” Di Mia Lonigro – (Di domenica 4 settembre 2022) La morte di Piero Angela ha scosso tutto il popolo italiano da sempre affezionato al bravissimo divulgatore scientifico volto per ben settant’anni della rete Rai. Per suo figlio l’addio è stato dolorosissimo in virtù di una pesante eredità lasciata dal padre. Il 13 agosto 2022 il giornalista e volto Rai Piero Angela si è spento nella sua casa di Roma. Inutile dire come questa perdita abbia scosso milioni di italiani davvero affezionati ai programmi del più importante e celebre divulgatore scientifico del nostro paese. Per molto tempo ha portato la cultura, l’arte e la scienza sul piccolo schermo fungendo spesso da vero e proprio informatore per moltissime persone. Suo figlio Alberto Angela ha seguito le sue orme imparando dal padre ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 settembre 2022) Ladi Pieroha scosso tutto il popolo italiano da sempre affezionato al bravissimo divulgatore scientifico volto per ben settant’anni della rete Rai. Per suo figlio l’addio è stato dolorosissimo in virtù di una pesantelasciata dal. Il 13 agosto 2022 il giornalista e volto Rai Pierosi è spento nella sua casa di Roma. Inutile dire come questa perdita abbia scosso milioni di italiani davvero affezionati ai programmi del più importante e celebre divulgatore scientifico del nostro paese. Per molto tempo ha portato la cultura, l’arte e la scienza sul piccolo schermo fungendo spesso da vero e proprio informatore per moltissime persone. Suo figlioha seguito le sue orme imparando dal...

