Ai futuri parlamentari italiani Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 4 settembre 2022) Inviata da Mario Bocola - Cari aspiranti, tra poche settimane si concluderà la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento Italiano (Senato della Repubblica e Camera dei Deputati). È un momento importante per il futuro del nostro Paese. Purtroppo l’economia italiana è in sofferenza, che il PIL faticherà a crescere per l’inflazione ormai senza controllo, per l’energia e il gas alle stelle e quindi i prossimi mesi saranno, per le previsioni, molto duri. L'articolo .