"Aeroporti da chiudere". Il piano nelle mani del governo: addio allo scalo romano

L'Enac, l'autorità italiana del volo civile, ha varato un piano straordinario di riassetto degli Aeroporti del nostro Paese. La documentazione sarà inviata in questi giorni al ministro dei Trasporti Enrico Giovannini affinché parta il percorso di approvazione del piano. Il primo punto che balza all'occhio nel progetto, riferisce Repubblica, è l'idea di voler ridimensionare lo scalo di Roma Ciampino, fino ad arrivare alla chiusura. L'idea è di sostituirlo con un nuovo aeroporto civile localizzato a Frosinone. L'altra rivoluzione riguarda Milano Linate, da cui saranno notevolmente ridotti i voli intercontinentali diretti, per non fare concorrenza a Malpensa. Inoltre si vuole rilanciare l'aeroporto dell'Urbe su via Salaria a Roma, fornendo un servizio taxi volante fino Viterbo.

