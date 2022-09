Accordo trovato, appena arrivata la notizia: Serse Cosmi torna in panchina (Di domenica 4 settembre 2022) Serse Cosmi è pronto a tornare. Dopo le ultime avventure con Perugia e Crotone, l’allenatore italiano ha raggiunto un Accordo totale con un club croato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, è tutto fatto per l’arrivo di Serse Cosmi sulla panchina del Rijeka. Cosmi Rijeka Calciomercato Domani il tecnico sarà in Croazia per cominciare ufficialmente questa nuova avventura con il Rijeka che, attualmente, si trova ultimo in campionato. Cosmi, inoltre, troverà a Rijeka due calciatori italiani: ci riferiamo a Gabriel Lunetta, ex Alessandria e Reggiana, e Andres Solano, cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Atletico Madrid. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022)è pronto are. Dopo le ultime avventure con Perugia e Crotone, l’allenatore italiano ha raggiunto untotale con un club croato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, è tutto fatto per l’arrivo disulladel Rijeka.Rijeka Calciomercato Domani il tecnico sarà in Croazia per cominciare ufficialmente questa nuova avventura con il Rijeka che, attualmente, si trova ultimo in campionato., inoltre, troverà a Rijeka due calciatori italiani: ci riferiamo a Gabriel Lunetta, ex Alessandria e Reggiana, e Andres Solano, cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Atletico Madrid. Nicola Morisco

