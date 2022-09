A Viterbo, in occasione di Santa Rosa, apriranno le porte del D Club, nuovo locale notturno (Di domenica 4 settembre 2022) La magia della notte viterbese più importante dell’anno, che celebrerà domani l’amata festa di Santa Rosa, si arricchisce dell’apertura di un nuovo locale, il D Club, discoteca dallo stile ineguagliabile. A ospitare il D Club ritroviamo i bellissimi spazi che per oltre vent’anni hanno visto in attività un locale storico quale il Dulca’s, di cui la città non ha dimenticato il fascino e l’attrattiva che ha saputo regalare ai suoi ospiti. La prima serata del D Club, organizzata in occasione dell’evento clou della festa di Santa Rosa, domani 3 settembre, a due anni dall’ultimo trasporto della macchina della Santa, prenderà il via alle 23.30 offrendo intrattenimento al ritmo della musica ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 4 settembre 2022) La magia della notte viterbese più importante dell’anno, che celebrerà domani l’amata festa di, si arricchisce dell’apertura di un, il D, discoteca dallo stile ineguagliabile. A ospitare il Dritroviamo i bellissimi spazi che per oltre vent’anni hanno visto in attività unstorico quale il Dulca’s, di cui la città non ha dimenticato il fascino e l’attrattiva che ha saputo regalare ai suoi ospiti. La prima serata del D, organizzata indell’evento clou della festa di, domani 3 settembre, a due anni dall’ultimo trasporto della macchina della, prenderà il via alle 23.30 offrendo intrattenimento al ritmo della musica ...

CSSRV : ?? Stasera, dopo due anni di assenza la Macchina di Santa Rosa tornerà a percorrere le strade di Viterbo. In attesa… - Etrurianews : BAGNAIA - La splendida Villa Lante di Bagnaia, frazione di Viterbo, è visitabile ad ingresso gratuito, su iniziativ… - redontuscia : #Economia #Evidenza #Viterbo Open day ai Centri Provinciali di Formazione Professionale: ultima occasione per iscri… - tusciaweb : Open day ai centri provinciali di formazione professionale, ultima occasione per iscriversi Viterbo - Open day ai… - Etrurianews : VITERBO - In occasione del 50° Trasporto della Mini Macchina 'Armonia Celeste', del quartiere Pilastro in programma… -