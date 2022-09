A Sky: «Il Napoli ha dimezzato il monte ingaggi e rischia di essere più forte dello scorso anno» (Di domenica 4 settembre 2022) A Sky si parla di Kvara e di Napoli. Capello: Bisogna fare gli applausi al Napoli, Kvara lo ha preso in anticipo. Caressa: Tutti erano critici sul mercato, ha dimezzato il monte ingaggi e c’è pure il rischio che sia più forte. Capello: per me sì. Marchegiani: È anche una squadra molto ben allenata, la gestione di ieri è stata da grande allenatore, non si è preoccupato di 20-25 minuti in cui il Napoli non trovava spazio, la quadra ha continuato a giocare, a esplorare situazioni che sono diventate devastanti, a inizio secondo tempo ha tirato cinque volte a botta sicura. Non sminuiamo troppo la capacitò di scegliere da parte dei club italiani. Capello: vorrei parlare della difficoltà di Koulibaly nel Chelsea, nel Napoli faceva tutto lui. Dipemde dalla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) A Sky si parla di Kvara e di. Capello: Bisogna fare gli applausi al, Kvara lo ha preso in anticipo. Caressa: Tutti erano critici sul mercato, haile c’è pure il rischio che sia più. Capello: per me sì. Marchegiani: È anche una squadra molto ben allenata, la gestione di ieri è stata da grande allenatore, non si è preoccupato di 20-25 minuti in cui ilnon trovava spazio, la quadra ha continuato a giocare, a esplorare situazioni che sono diventate devastanti, a inizio secondo tempo ha tirato cinque volte a botta sicura. Non sminuiamo troppo la capacitò di scegliere da parte dei club italiani. Capello: vorrei parlare della difficoltà di Koulibaly nel Chelsea, nelfaceva tutto lui. Dipemde dalla ...

