«A rischio un milione di posti di lavoro» | le proiezioni dei sindacati con la crisi energetica

Leggi su open.online

(Di domenica 4 settembre 2022) «Quasi undidiè a», così come la crescita economica più in generale. A dirlo è Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, che ha citato le ultimee ha sottolineato come a pesare sull’economia del Paese è soprattutto l’impennata dei prezzi energetici e dei beni alimentari. Pertanto, il segretario ha fatto appello al governo, durante il convegno «, occupazione e dignità» a margine del Cortile di Francesco ad Assisi, affinché venga adottato un «provvedimento urgente finalizzato a liberare risorse nella prospettiva di sostenere imprese, famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati». L’Italia, così come gli altri Stati europei, si trova in una situazione emergenziale e, in virtù di questo, è necessario – prosegue Sbarra – che il Governo ...