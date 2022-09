4 Hotel | Bruno Barbieri torna con la nuova edizione su Sky e NOW | ecco la data

(Di domenica 4 settembre 2022) Il viaggio dicon 4riparte con quattro nuove tappe, su Sky e in streaming su NOW. Nuove sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco aspettando il severissimo esperto di hôtellerie:quando debutteranno i nuovi episodi. Dopo le prime puntate estive,arbitra 4 nuove gare della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Il programma mette in competizione glidi alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro Paese. Sky Courtesy Press OfficePer le prossime settimane, il navigatore di 4farà rotta verso Calabria, Bologna e Valle d’Aosta. Nel primo episodio, invece, ...

Il viaggio diBarbieri 4riparte con quattro nuove tappe : da domenica 4 settembre , su Sky e in streaming su NOW , ecco altre sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco per ...Le porte dell'Gallia di Milano si chiudono. 19:57 Depaoli - Amione tra Verona e Samp. ... ContestualmenteAmione va alla Sampdoria. Capradossi invece passa dallo Spezia al Cagliari a titolo ...Torna l'appuntamento con Bruno Barbieri e il suo show dedicato all'hotellerie italiana. Dopo la pausa estiva è tempo per la quinta tappa del viaggio tra gli hotel italiani. Dopo Ischia, si vola in Mol ...Leggi su Sky TG24 l'articolo 4 Hotel, al via la nuova stagione. Bruno Barbieri in Molise. Anticipazioni prima puntata ...