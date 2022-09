“19 gradi in casa fanno dimagrire”. Il consiglio dell’esperto: “Conviene al portafogli e alla salute” (Di domenica 4 settembre 2022) Maxibollette, l’esperto non la vede così ‘nera’. A rilasciare una lunga intervista per Il Messaggero, il professor Alfredo Pontecorvi professore di Endocrinologia alla Cattolica e primario al Gemelli. Secondo l’esperto risparmiare sul consumo del gas avrebbe anche un aspetto positivo per la salute. Risparmiare sul gas fa bene alla salute. A spiegarlo, Alfredo Pontecorvi per Il Messaggero: “Bisogna evitare catastrofismi. Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi”. Risparmiare sul gas fa bene alla salute. A spiegarlo, Alfredo Pontecorvi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Maxibollette, l’esperto non la vede così ‘nera’. A rilasciare una lunga intervista per Il Messaggero, il professor Alfredo Pontecorvi professore di EndocrinologiaCattolica e primario al Gemelli. Secondo l’esperto risparmiare sul consumo del gas avrebbe anche un aspetto positivo per la. Risparmiare sul gas fa bene. A spiegarlo, Alfredo Pontecorvi per Il Messaggero: “Bisogna evitare catastrofismi. Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo beneed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19”. Risparmiare sul gas fa bene. A spiegarlo, Alfredo Pontecorvi ...

