Zelensky | Su costi energia Putin prepara attacco decisivo a tutti gli europei | Kiev | La guerra finirà quando libereremo i nostri

(Di sabato 3 settembre 2022) Via libera dal G7 al tetto sul prezzo del petrolio russo. Medvedev: 'Con il price cap non riforniremo più l'Europa'. E Mosca accusa Washington: Usa quasi coinvolti nella ...

Via libera dal G7 al tetto sul prezzo del petrolio russo. Medvedev: 'Con il price cap non riforniremo più l'Europa'. E Mosca accusa Washington: Usa quasi coinvolti nella ......prodotta da fonti diverse dal gas per ricavarne risorse con cui ammortizzare idelle bollette. Intanto Volodymyrtorna a tendere la mano sul fronte energetico. "L'Ucraina è pronta ad ... Bollette e guerra in Ucraina, la moglie di Zelensky alla Bbc: «Con aiuto più forte, la crisi sarebbe stata breve. Voi contate i soldi, noi i morti» La guerra in Ucraina giunge al suo 192esimo giorno. I ministri delle finanze del G7 hanno approvato il piano che prevede di fissare un tetto al prezzo del petrolio russo. Ira di Mosca, che fa sapere c ...La strategia del logoramento dell'Ucraina. La Russia ha più armamenti ma anche due grandi punti deboli: poco rganico e difficoltà di logistica ...