Zelenska alla Bbc | in Occidente voi contate i soldi | noi i morti

(Di sabato 3 settembre 2022) In un'intervistaBbc la first lady ucraina, Olena, ha affermato che se il sostegno al suo paese fosse stato forte, la crisi sarebbe stata più breve. Al giornalista che le chiedeva quale ...

Il Direttore generale Russell ha anche incontrato la First Lady Olena, complimentandosi ... Hanno anche discusso di rafforzare ulteriormente la risposta congiuntacrisi umanitaria e l'... Ucraina: first lady, 'mentre gli inglesi contano i penny noi contiamo le vittime' In un'intervista alla Bbc la first lady ucraina, Olena Zelenska, ha affermato che se il sostegno al suo paese fosse stato forte, la crisi sarebbe stata più breve. (ANSA) ...Da quando una donna russa ha pubblicato alcune immagini che la ritraggono nel parco della villa a Vittoria Apuana di proprietà del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la voce ha iniziato a circolar ...