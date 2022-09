Zazzaroni e Caressa pronostico ‘negativo’ per Spalletti: “Lazio-Napoli, ecco come finirà” (Di sabato 3 settembre 2022) Lazio-Napoli è la sfida che si gioca alle 20.45 per la quinta giornata di Serie A: arriva il pronostico di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. I due giornalisti di Sky e Corriere dello Sport si sono espressi anche sulla partita Fiorentina-Juventus terminata 1-1. Per il match del Franchi, Zazzaroni aveva pronosticato la vittoria dei viola, mentre un X2 per Caressa. Sul derby Milan-Inter, il direttore di Corriere dello Sport prevede un X2, mentre pareggio fisso per Sky. Caressa e Zazzaroni a Radio Deejay si sono espressi anche su Lazio-Napoli. Per il giornalista di Sky finirà in parità la sfida dell’Olimpico. Mentre Zazzaroni punta su un più prudente X2. In ogni caso nessuno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022)è la sfida che si gioca alle 20.45 per la quinta giornata di Serie A: arriva ildi Fabioe Ivan. I due giornalisti di Sky e Corriere dello Sport si sono espressi anche sulla partita Fiorentina-Juventus terminata 1-1. Per il match del Franchi,aveva pronosticato la vittoria dei viola, mentre un X2 per. Sul derby Milan-Inter, il direttore di Corriere dello Sport prevede un X2, mentre pareggio fisso per Sky.a Radio Deejay si sono espressi anche su. Per il giornalista di Skyin parità la sfida dell’Olimpico. Mentrepunta su un più prudente X2. In ogni caso nessuno ...

