Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli esperti dell'Aiea resteranno a Zaporizhzhia fino al 4-5 settembre. Londra comunica che proseguono i b… - Agenzia_Ansa : Kiev: sospesa l'erogazione di energia da Zaporizhzhia. 'Per ragioni tecniche', riferisce l'operatore ucraino Energo… - rtl1025 : ?? #Mosca ha 'sventato ieri sera un nuovo tentato assalto delle forze ucraine contro la centrale nucleare di… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: Kiev: sospesa l'erogazione di energia da Zaporizhzhia. 'Per ragioni tecniche', riferisce l'operatore ucraino Energodar. M… - FirenzePost : Zaporizhzhia, Mosca: “Sventato attacco delle forze ucraine alla centrale, 50 morti”. Erdogan propone mediazione -

...ha ottenuto di poter lasciare stabilmente due dei suoi ispettori nell'impianto di. ... Tornano ad alzarsi i toni trae Washington. Biden vuole inviare altri 13 miliardi di aiuti, per ...È il 192° giorno di guerra in Ucraina.accusa Kiev di aver ripreso a bombardare la centrale nucleare di. Al momento, esperti dell'Aiea sarebbero ancora all'interno dell'impianto e si prospetta l'ipotesi di una loro ...(ANSA) - TRIESTE, 03 SET - E' stata sospesa "per ragioni tecniche" l'erogazione di energia dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia verso l'area sotto il controllo di Kiev. Lo rende noto l'operatore uc ...E' stata sospesa "per ragioni tecniche" l'erogazione di energia dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia verso l'area sotto il controllo di Kiev ...