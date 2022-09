Zaporizhzhia | gli ispettori dell’Aiea controllano ancora la centrale La Russia lancia minacce agli Stati Uniti

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli esperti dell'Aiea resteranno a Zaporizhzhia fino al 4-5 settembre. Londra comunica che proseguono i b… - DavidPuente : 1/ Gli esperti @iaeaorg si trovano a #Zaporizhzhia accompagnati da un 'esperto' russo. [Ironia mode on] Oggi, gra… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cittadina di Energodar che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il fuoco di artiglieria… - Pasquino70 : Ma adesso che a #Zaporizhzhia ci sono gli ispettori dell' #Onu , il sig #Zelensky non dice più cazzate? - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Paura intorno alla centrale di Zaporizhzhia Scambio di accuse e gli ispettor… -

... urgente una risposta Ue sull'energia Il racconto " La Guerra Fredda del tennis Come donare " Fondazione Specchio dei Tempiaggiornamenti 19.13 " Aiea:fornisce elettricità ......ispettori nell'impianto di. Riattivato il reattore numero 5, spento dal sistema d'emergenza dopo i raid nelle vicinanze, mentre i russi che controllano l'area hanno accusato ancora...Il leader turco ha aperto la strada al dialogo in una conversazione telefonica con Putin: "La Turchia può assumere un ruolo da facilitatore sulla ...di Lorenzo Cremonesi e redazione Esteri Le notizie di sabato 3 settembre, in diretta. Ulteriore avvicinamento Russia-Cina: da domenica, Vladimir Putin parteciper alle manovre militari con lo Stato asi ...