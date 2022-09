Zaniolo, si tratta il rinnovo con la Roma: L’offerta (Di sabato 3 settembre 2022) Una sola parola: Pilastro. Sempre più punto fermo di una società che lo ha cresciuto, di una tifoseria che lo ha accudito, di una squadra che lo ha forgiato. Dopo le incessanti voci riguardanti una sua partenza durante questa sessione di calciomercato, sembra sia arrivata l’ora di blindare il suo contratto. O almeno di provare a farlo. Arrivato a Roma nel 2018 nella totale indifferenza, lasciato passare come la “vittima sacrificale” per l’approdo all’Inter di Radja Nainggolan. Oggi, nel 2022, possiamo sicuramente dire che Nicolò Zaniolo è riuscito ad emergere, a diventare una delle pedine fondamentali dei giallorossi. Poteva andare via, invece è rimasto. Adesso, pare ci sia la volontà di continuare a vestire questa maglia. Secondo alcune indiscrezioni, il classe 1999 si starebbe preparando a firmare il rinnovo di contratto con i ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 settembre 2022) Una sola parola: Pilastro. Sempre più punto fermo di una società che lo ha cresciuto, di una tifoseria che lo ha accudito, di una squadra che lo ha forgiato. Dopo le incessanti voci riguardanti una sua partenza durante questa sessione di calciomercato, sembra sia arrivata l’ora di blindare il suo contratto. O almeno di provare a farlo. Arrivato anel 2018 nella totale indifferenza, lasciato passare come la “vittima sacrificale” per l’approdo all’Inter di Radja Nainggolan. Oggi, nel 2022, possiamo sicuramente dire che Nicolòè riuscito ad emergere, a diventare una delle pedine fondamentali dei giallorossi. Poteva andare via, invece è rimasto. Adesso, pare ci sia la volontà di continuare a vestire questa maglia. Secondo alcune indiscrezioni, il classe 1999 si starebbe preparando a firmare ildi contratto con i ...

