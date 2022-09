Zaniolo canta ‘Grazie Roma’ al concerto di Venditti e De Gregori | ‘Torno presto’ VIDEO A San Siro c’è già la fila | ma non per il derby… | Primapagina

(Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-03 09:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: In attesa di tornare a giocare, Nicolòè sempre protagonista. Anche fuori dal campo. Ieri sera il calciatore della Roma, 23 anni, è salito sul palco durante ildi Antonelloe Francesco Deall’Auditorium Parco della Musica, dove hato “Grazie Roma“. Molti tifosi giallorossi interpretano questa sua esibizione come una dichiarazione d’amore nei confronti della squadra allenata da Mourinho, nonostante l’interesse mostrato da Juventus e Tottenham nel mercato estivo chiuso giovedì. Sullo sfondo resta la questione relativa al rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2024. Ieri il dirigente della Roma, Tiago Pinto ha ...

