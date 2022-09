Zakaria, ecco cosa non ha funzionato alla Juventus: roba da non credere (Di sabato 3 settembre 2022) Cerchiamo di capire il motivo che ha portato Zakaria via dalla Juventus nell’ultimo giorno del calciomercato estivo. L’ultimo giorno di mercato estivo è stato, come spesso accade, ricco di sorprese; la Juventus, dal punto di vista delle cessioni, ha detto addio ad Arthur e Zakaria. Se per il primo si aspettava solo l’offerta giusta considerando come il brasiliano era da tempo sulla lista dei partenti, l’uscita dello svizzero ha lasciato perplessi visto che si è materializzata negli ultimi minuti della sessione estiva. Cerchiamo di capire quali sono stati i motivi che hanno portato il classe 1996 a lasciare la Torino bianconera per andare al Chelsea. LaPresseLa storia di Zakaria alla Juventus è durata meno del previsto; il centrocampista, arrivato nella ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 settembre 2022) Cerchiamo di capire il motivo che ha portatovia dnell’ultimo giorno del calciomercato estivo. L’ultimo giorno di mercato estivo è stato, come spesso accade, ricco di sorprese; la, dal punto di vista delle cessioni, ha detto addio ad Arthur e. Se per il primo si aspettava solo l’offerta giusta considerando come il brasiliano era da tempo sulla lista dei partenti, l’uscita dello svizzero ha lasciato perplessi visto che si è materializzata negli ultimi minuti della sessione estiva. Cerchiamo di capire quali sono stati i motivi che hanno portato il classe 1996 a lasciare la Torino bianconera per andare al Chelsea. LaPresseLa storia diè durata meno del previsto; il centrocampista, arrivato nella ...

EuropaCalcio : #Zakaria al #Chelsea: ecco le cifre ufficiali #europacalcio - junews24com : Tuchel svela su Zakaria: «Non sarà ancora con la squadra. Ecco il motivo» - - totofaz : @andrewguada Ecco...a me Zakaria proprio no. Backup scrauso di Kantè ? Davvero non capisco il senso. A questo punto… - serieAnews_com : ?? #Zakaria, esordio rimandato col #Chelsea. Ecco il motivo -