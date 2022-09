Zaini pesanti e non solo | i consigli per un sano ritorno a scuola

Leggi su dilei

(Di sabato 3 settembre 2022) Sta per suonare la campanella. Si torna in aula. A prescindere dai problemi legati a Covid-19, per i più piccoli e nonè il momento di rimettere lo “zaino in spalla”. Ma sarà troppo pesante? Se lo chiedono spesso, mamma e papà, considerando che l’apparato locomotore è un sistema quasi perfetto, che va preservato a protetto. Fin da quando si è bambini. progressivamente, nell’età pediatrica, le ossa si allungano armoniosamente e con esse il corpo. Ma è soprattutto sulla colonna vertebrale che occorre porre la massima attenzione, considerando che è quella che ci consente di mantenere la posizione eretta e che si deve “piegare” ad ogni sollecitazione. Ed allora, quanto può incidere lo zaino? Non c’entra con la scoliosi Punto primo. Gli esperti ricordano che il carico sulla colonna vertebrale non è correlato con l’insorgenza di scoliosi. Quindi il peso degli ...