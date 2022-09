WWE: Solo Sikoa salva Roman Reigns in assenza degli Uso, McIntyre perde davanti al suo pubblico (Di sabato 3 settembre 2022) Era certamente il match più atteso della serata quello tra Roman Reigns e l’idolo di casa Drew McIntyre. Il wrestler britannico ci ha messo il cuore, dominando la prima fase del match ma subendo poi per gran parte della contesa. Il supporto del pubblico di casa è stato incredibile per McIntyre, che è stato acclamato e tifato per tutto il match. Tra il pubblico c’erano anche alcuni ospiti più o meno desiderabili per i due contendenti, come Karrion Kross e Tyson Fury. Who else got emotional hearing Broken Dreams once again at #WWECastle?@DMcIntyreWWE pic.twitter.com/TLLTTmfMRt— WWE (@WWE) September 3, 2022 Il match è partito lentamente salvo poi diventare avvincente nelle ultime fasi. Drew McIntyre ha resistito a due spear, uscendo sempre dal ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 3 settembre 2022) Era certamente il match più atteso della serata quello trae l’idolo di casa Drew. Il wrestler britannico ci ha messo il cuore, dominando la prima fase del match ma subendo poi per gran parte della contesa. Il supporto deldi casa è stato incredibile per, che è stato acclamato e tifato per tutto il match. Tra ilc’erano anche alcuni ospiti più o meno desiderabili per i due contendenti, come Karrion Kross e Tyson Fury. Who else got emotional hearing Broken Dreams once again at #WWECastle?@DWWE pic.twitter.com/TLLTTmfMRt— WWE (@WWE) September 3, 2022 Il match è partito lentamente salvo poi diventare avvincente nelle ultime fasi. Drewha resistito a due spear, uscendo sempre dal ...

