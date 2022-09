WWE | Rivelato il nome ufficiale della carica di Triple H come capo del reparto creativo

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 3 settembre 2022) Paul “H” Levesque ha ufficialmente una nuovanell’ambito del suo lavoro in WWE. Se a luglio era stato nominato ufficialmente Executive Vice President of Talent Relations, non era stata definita unaper il suo fondamentale ruolo di supervisore dell’area creativa WWE. Adesso, in un documento presentato dalla WWE alla SEC (l’ente per la supervisione delle aziende quotate in borsa), emerge cheH è stato nominato Chief Content Officer. Il documento depositato presso la SEC di venerdì includeva anche l’annunciopromozione di Frank Riddick a presidenteWWE, un incarico precedentemente ricoperto da Nick Khan. Riddick continuerà a ricoprire il ruolo di direttore finanziarioWWE. Khan e ...