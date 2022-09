(Di sabato 3 settembre 2022) Felice, ma non troppoin questo periodo, l’ex Lone Wolf ha inanellato una serie incredibile di sconfitte ed appare sempre più demotivato e in crisi. Gli ultimi feud sono stati un disastro per lui, sconfitto in più occasioni da Madcap Moss ha poi spostato le sue attenzioni su Pat McAfee uscendo malamente sconfitto a SummerSlam. Questa notteha lanciato una open challenge, cercando in tutti i modi una vittoria per sbloccarsi e abbandonare questo periodo negativo. Era davvero JBL? Ad accettare la open challenge è stato Shinsuke Nakamura, grande ingresso il suo con McAfee impazzito al tavolo di commento. Per il giapponese il match è stato quasi una passeggiata, riuscendo a vincere in un paio di minuti. Un’altra terribileperche è tornato nel backstage ...

Zona_Wrestling : WWE: Ennesima sconfitta per Happy Corbin, JBL è pronto a fargli da mentore? -

The Shield Of Wrestling

UndisputedTag Team Championship : The Usos vs The Street Profits Le due migliori coppie dellasi sfideranno per l'volta a SummerSlam. Dopo il finale controverso di Money in the Bank,...Si ripropone per l'volta un duro scenario che ha visto troppo spesso coinvolto Jeff Hardy negli ultimi anni. Prima di essere licenziato dalla, infatti, gli era stata concessa la ... SmackDown Report 02-09-2022 - WWE Negli ultimi due anni, abbiamo purtroppo assistito ad un ennesimo crollo dei ratings tv per la WWE, soprattutto per quanto riguarda le puntate di Monday Night Raw che hanno toccato dei livelli mai rag ...Nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto diverse personalità del mondo delle MMA affacciarsi sui ring della WWE, tra chi aveva già mosso i suoi primi passi sui ring dei McMahon, come Brock Lesnar e ...