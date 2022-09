WWE | Brock Lesnar tornerà per affrontare Bobby Lashley a Crown Jewel?

(Di sabato 3 settembre 2022) L’ultima volta cheha lottato nel main event di SummerSlam all’inizio dell’anno, ha affrontato Roman Reigns in un Last Man Standing match. Dopo un’avvincente battaglia, il Tribal Chief è riuscito a sconfiggerlo con l’aiuto degli Usos per conservare i titoli. Da alloraè rimasto fuori dal ring. Voci di corridoio Secondo rumor, l’ex WWE Championpotrebbe tornare nella compagnia in occasione del prossimo evento in Arabia Saudita e. Si tratterebbe di un piano iniziale e non è affatto confermato al momento. Per la cronaca, il prossimo showin terra araba si terrà il 5 novembre 2022.

...recente annuncio di NXT Europe La redenzione di Drew McIntyre Lo scozzese vinse per la prima volta in carriera ilChampionship nel main event della seconda notte di WrestleMania 36 contro...Da WM 38 invece ha conquistato anche ilChampionship ai danni diLesnar. In questi anni di dominio di Roman i due si sono incrociati poco, soltanto a Survivor Series 2020 in un Champion vs ... Drew McIntyre rievoca Brock Lesnar e WrestleMania 36: "Quel silenzio..." Roman Reigns defends his WWE Universal Championship titles in the UK at Clash at the Castle on Saturday. After defeating Brock Lesnar at SummerSlam, Roman Reigns' next challenger is Drew McIntyre.Undisputed WWE universal champion Roman Reigns will defend his title against Drew McIntyre at the WWE Clash of Castle premium live event on Saturday night.