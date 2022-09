WWE: Bayley fa impazzire Cardiff, schiena Bianca Belair e si candida come nuova sfidante (Di sabato 3 settembre 2022) La main card di Clash at the Castle è stata aperta dal match tutto al femminile 3 vs 3 tra Asuka, Bianca Belair e Alexa Bliss contro Yio Sky, Dakota Kai e Bayley. Il trio heel è stato inaspettatamente accolto con entusiasmo, con i fan che hanno intonato per diversi minuti il coro Hey Bayley… mettendo un po’ in imbarazzo l’ex campionessa di NXT che dopo un po’ ha smesso di ricercare inutilmente l’heat del pubblico. The @WWEUniverse at @principalitysta is INCREDIBLE!!!#WWECastle pic.twitter.com/InRAI77RT5— WWE (@WWE) September 3, 2022 In modo simile al precedente match, quello del kickoff, la sfida 3 contro 3 è stata ricca di spot spettacolari, con le 6 wrestler in campo che si sono distinte nelle loro manovre tipiche. Un match interessante anche se forse un po’ lento nella fase centrale. UK crowd doing ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 3 settembre 2022) La main card di Clash at the Castle è stata aperta dal match tutto al femminile 3 vs 3 tra Asuka,e Alexa Bliss contro Yio Sky, Dakota Kai e. Il trio heel è stato inaspettatamente accolto con entusiasmo, con i fan che hanno intonato per diversi minuti il coro Hey… mettendo un po’ in imbarazzo l’ex campionessa di NXT che dopo un po’ ha smesso di ricercare inutilmente l’heat del pubblico. The @WWEUniverse at @principalitysta is INCREDIBLE!!!#WWECastle pic.twitter.com/InRAI77RT5— WWE (@WWE) September 3, 2022 In modo simile al precedente match, quello del kickoff, la sfida 3 contro 3 è stata ricca di spot spettacolari, con le 6 wrestler in campo che si sono distinte nelle loro manovre tipiche. Un match interessante anche se forse un po’ lento nella fase centrale. UK crowd doing ...

