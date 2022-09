Volley, quando la prossima partita dell’Italia e l’avversaria. Programma Mondiali, orario, tv (Di sabato 3 settembre 2022) L’Italia, non senza fatica, si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di Volley 2022. Un match combattuto contro Cuba, nel quale gli azzurri sono riusciti ad imporsi per 3-1: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. Top-score Yuri Romanò con 14 punti, ma è stato decisivo l’ingresso dell’esperto centrale Simone Anzani nel quarto set, autore di una serie al servizio determinante. CHI AFFRONTERÀ L’ITALIA AI QUARTI DI FINALE? Gli azzurri attendono la vincente dell’ottavo di finale tra Francia e Giappone, in Programma lunedì 5 settembre alle 21.00. I campioni olimpici partiranno chiaramente favoriti, ma i nipponici sono una squadra imprevedibile, che non parte battuta. quando SI GIOCA IL QUARTO DI FINALE? La selezione tricolore tornerà in campo per i quarti di finale mercoledì 7 settembre. L’orario è da ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) L’Italia, non senza fatica, si è qualificata per i quarti di finale deidi2022. Un match combattuto contro Cuba, nel quale gli azzurri sono riusciti ad imporsi per 3-1: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. Top-score Yuri Romanò con 14 punti, ma è stato decisivo l’ingresso dell’esperto centrale Simone Anzani nel quarto set, autore di una serie al servizio determinante. CHI AFFRONTERÀ L’ITALIA AI QUARTI DI FINALE? Gli azzurri attendono la vincente dell’ottavo di finale tra Francia e Giappone, inlunedì 5 settembre alle 21.00. I campioni olimpici partiranno chiaramente favoriti, ma i nipponici sono una squadra imprevedibile, che non parte battuta.SI GIOCA IL QUARTO DI FINALE? La selezione tricolore tornerà in campo per i quarti di finale mercoledì 7 settembre. L’è da ...

