Volley, Mondiali maschili 2022: Slovenia ai quarti di finale, battuta 3-1 la Germania (Di sabato 3 settembre 2022) La Slovenia sconfigge la Germania e stacca il pass per i quarti. Nella partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali maschili 2022 di Volley, di scena a Lubiana, i padroni di casa s’impongono con un comodo 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22) e proseguono il loro cammino. Nella riproposizione di una sfida che avevamo già visto nel Pool D (finita 3-0 per la Slovenia), Toncek e compagni concedono il bis ed estromettono dalla competizione la compagine teutonica. Sulla strada della Slovenia ora la vincente del match Polonia-Ucraina: il sogno mondiale prosegue per i ragazzi di Cretu. GIRONI E TABELLONE DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI quarti DI ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Lasconfigge lae stacca il pass per i. Nella partita valida per gli ottavi dideidi, di scena a Lubiana, i padroni di casa s’impongono con un comodo 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22) e proseguono il loro cammino. Nella riproposizione di una sfida che avevamo già visto nel Pool D (finita 3-0 per la), Toncek e compagni concedono il bis ed estromettono dalla competizione la compagine teutonica. Sulla strada dellaora la vincente del match Polonia-Ucraina: il sogno mondiale prosegue per i ragazzi di Cretu. GIRONI E TABELLONE DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTIDI ...

