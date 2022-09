VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-CUBA VALE UN POSTO NEI QUARTI (Di sabato 3 settembre 2022) Rio de Janeiro, 28 ottobre 1990. È una data simbolo per il VOLLEY ITALIAno, o forse sarebbe meglio dire per lo sport ITALIAno: quel giorno la nazionale guidata da Julio Velasco conquista il primo titolo mondiale della sua storia, battendo in una finale accesa e vibrante come poche i fortissimi CUBAni, guidati dal “Diablo” Joel Despaigne. Fu l’inizio di un ciclo irripetibile, che peraltro ebbe proprio nei tre trionfi MONDIALI del 1990, 1994 e 1998 il suo culmine. Trentadue anni dopo, da tutt’altra parte del mondo e con in mezzo storie diametralmente opposte, ITALIA e CUBA si ritrovano l’una dalla parte opposta della rete. La posta in palio non è alta come nel giorno del “Maracanazinho”, quando la torcida brasiliana decise di tifare per la nazionale caraibica sperando ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 3 settembre 2022) Rio de Janeiro, 28 ottobre 1990. È una data simbolo per ilno, o forse sarebbe meglio dire per lo sportno: quel giorno la nazionale guidata da Julio Velasco conquista il primo titolo mondiale della sua storia, battendo in una finale accesa e vibrante come poche i fortissimini, guidati dal “Diablo” Joel Despaigne. Fu l’inizio di un ciclo irripetibile, che peraltro ebbe proprio nei tre trionfidel 1990, 1994 e 1998 il suo culmine. Trentadue anni dopo, da tutt’altra parte del mondo e con in mezzo storie diametralmente opposte,si ritrovano l’una dalla parte opposta della rete. La posta in palio non è alta come nel giorno del “Maracanazinho”, quando la torcida brasiliana decise di tifare per la nazionale caraibica sperando ...

