Volley, l’Italia sfida lo spauracchio Cuba: dalla finale dei Mondiali 1990 agli ottavi di Lubiana, azzurri agguerriti contro la banda Simon (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo una fase a gironi condotta in carrozza, con tre nette vittorie maturate contro avversarie non irresistibili (Turchia, Canada, Cina), l’Italia inizia davvero la sua avventura ai Mondiali 2022 di Volley maschile. La nostra Nazionale è attesa da un durissimo ottavo di finale, il più impegnativo tra quelli in programma: dall’altra parte della rete ci sarà Cuba, la mina vagante di questa rassegna iridata, la grande outsider che è in grado di fare male in ogni circostanza e che andrà presa per le pinze. I giochi di un tabellone accomodato per Polonia e Slovenia in barba a qualsivoglia merito sportivo, ha complicato la vita ai Campioni Europei, ora chiamati a superare l’ostacolo caraibico se vorranno meritarsi i quarto di finale da giocare verosimilmente ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo una fase a gironi condotta in carrozza, con tre nette vittorie maturateavversarie non irresistibili (Turchia, Canada, Cina),inizia davvero la sua avventura ai2022 dimaschile. La nostra Nazionale è attesa da un durissimo ottavo di, il più impegnativo tra quelli in programma: dall’altra parte della rete ci sarà, la mina vagante di questa rassegna iridata, la grande outsider che è in grado di fare male in ogni circostanza e che andrà presa per le pinze. I giochi di un tabellone accomodato per Polonia e Slovenia in barba a qualsivoglia merito sportivo, ha complicato la vita ai Campioni Europei, ora chiamati a superare l’ostacolo caraibico se vorranno meritarsi i quarto dida giocare verosimilmente ...

