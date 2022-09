Volley femminile, l’Italia vola in Finale agli Europei Under 19: Olanda travolta, è caccia al titolo (Di sabato 3 settembre 2022) l’Italia ha sfoderato una prestazione di altissimo valore e si è qualificata alla Finale degli Europei Under 19 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto l’Olanda con un secco 3-0 (25-21; 25-21; 25-16) nella semiFinale andata in scena a Skopje (Macedonia del Nord) e si è così guadagnata il diritto di tornere in campo domani (domenica 4 settembre, ore 19.30) per andare a caccia del titolo. Le ragazze di coach Marco Mencarelli se la dovranno vedere con la vincente del confronto tra Serbia e Polonia. La nostra Nazionale, che ha infilato la sesta vittoria consecutiva in questa settimana, giocherà l’atto conclusivo per la dodicesima volta nella sua storia e inseguirà l’ottavo sigillo dopo quelli del 1996, 1998, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)ha sfoderato una prestazione di altissimo valore e si è qualificata alladegli19 di. La nostra Nazionale ha sconfitto l’con un secco 3-0 (25-21; 25-21; 25-16) nella semiandata in scena a Skopje (Macedonia del Nord) e si è così guadagnata il diritto di tornere in campo domani (domenica 4 settembre, ore 19.30) per andare adel. Le ragazze di coach Marco Mencarelli se la dovranno vedere con la vincente del confronto tra Serbia e Polonia. La nostra Nazionale, che ha infilato la sesta vittoria consecutiva in questa settimana, giocherà l’atto conclusivo per la dodicesima volta nella sua storia e inseguirà l’ottavo sigillo dopo quelli del 1996, 1998, ...

