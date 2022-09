(Di sabato 3 settembre 2022) A settembre si ritorna sui banchi di. Come ogni anno studenti e genitori iniziano ad andare a caccia di libri, zaini e altri prodotti essenziali per il nuovo anno scolastico. Scopriamole insieme nel nuovo”. Leggi anche: Lidl, ‘Grandi Sconti Piccoli Prezzi’ fino al 4 settembre:il nuovoTutti i prodotti in offerta Tantissima scelta e maxi offerte sugli zaini Comix: ce ne sono di ogni fascia di prezzo, da 12,90 euro a 69,90 euro con sconti su tutte le nuove linee. Barbie, Ninna e Matti, GoPop, Fortnite e tante altre linee di zaini a disposizione per i più piccoli. Leggi anche:Conad, ‘7 Giorni Folli’: offerte e sconti fino al 6 settembre Sconti anche sulla ...

CorriereCitta : Volantino Orizzonte: sfoglia il Catalogo Scuola e Cartoleria 2022 -

Centropagina

All'si staglia ormai da già da qualche giorno il rientro a scuola degli studenti, con ... IlLidl fa parte di una precisa strategia di marketing ideata dall'azienda tedesca per ......che brandiscono l'Andalusia come esempio e argomento sono consapevoli di proporre un, non ... E l'di questo dialogo, che prese la forma di dispute, di polemiche o di semplici ... Bollette in vetrina. Ad Ancona scatta la protesta degli esercizi pubblici firmata Confcommercio Offerte a non finire da Lidl con questo specialissimo volantino, i suoi prezzi sono coinvolgenti e dal risparmio assicurato.