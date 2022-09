“Vivo per lei”. Piero Chiambretti in versione papà: chi è la figlia Margherita (Di sabato 3 settembre 2022) Piero Chiambretti in vacanza con la figlia Margherita. La piccola di casa cresce e il presentatore parla per la prima volta delle polemiche che l’hanno travolto per aver chiesto la riduzione dell’assegno per la figlia che passa ogni mese alla ex Federica Laviosa. Ma non solo. Nel corso di una lunga intervista per Oggi, Chiambretti racconta anche del rapporto tra papà e figlia. Piero Chiambretti e la figlia Margherita. Piccole donne crescono e un cuore di papà lo sa molto bene. Margherita oggi ha 11 anni e con papà Piero sembra avere un ottimo rapporto di complicità oltre che di sconfinato affetto. Ne avrebbe parlato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022)in vacanza con la. La piccola di casa cresce e il presentatore parla per la prima volta delle polemiche che l’hanno travolto per aver chiesto la riduzione dell’assegno per lache passa ogni mese alla ex Federica Laviosa. Ma non solo. Nel corso di una lunga intervista per Oggi,racconta anche del rapporto trae la. Piccole donne crescono e un cuore dilo sa molto bene.oggi ha 11 anni e consembra avere un ottimo rapporto di complicità oltre che di sconfinato affetto. Ne avrebbe parlato ...

guerini_lorenzo : Quella del Gen dalla Chiesa, ucciso 40 anni fa, è la straordinaria identificazione dell'Arma in un uomo. É la stori… - AlbertoBagnai : @nadiafrancy @borghi_claudio Ah, allora lei per aiutare me e Claudio vorrebbe una Lega con solo me e Claudio in par… - aleferruzzi : @Carmela61403052 @disinformatico Io vivo in un mondo fantastico e seguo Paolo solo per credere di essere reale. - ssssostanca : vivo per la spremuta d'arancia la mattina - JMCLuigi : In questi mesi ho letto di tutto qua sopra. Gente che sta qui solo per rompere i coglioni, tanti che mi fanno pena.… -