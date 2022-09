Video, Serena Williams si ritira: la sua storia (Di sabato 3 settembre 2022) Battuta dalla Tomljanovic nel terzo turno del torneo di tennis dello Us Open, Serena Williams dice addio al tennis giocato dopo oltre 25 anni di ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 settembre 2022) Battuta dalla Tomljanovic nel terzo turno del torneo di tennis dello Us Open,dice addio al tennis giocato dopo oltre 25 anni di ...

iammmartina_ : Smettetela di farmi trovare in tl i video di Serena Williams non me lo merito - livetennisit : Serena Williams lotta con tutte le sue forze ma perde la battaglia e dà l’addio al tennis con la sconfitta agli US… - Aquila6811 : RT @Eurosport_IT: Noi così ?????? mentre guardiamo questo rovescio di Serena ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis | #S… - grafuio : RT @Eurosport_IT: Noi così ?????? mentre guardiamo questo rovescio di Serena ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis | #S… - Eurosport_IT : Noi così ?????? mentre guardiamo questo rovescio di Serena ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 |… -