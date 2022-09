Vettori-Whittaker oggi, MMA: orario, dove vederlo in tv, programma, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) oggi sabato 3 settembre (attorno alle ore 22.30/23.00) Marvin Vettori affronterà Robert Whittaker a Parigi in un evento organizzato dalla UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il fighter italiano torna sull’ottagono a undici mesi di distanza dalla spettacolare vittoria conquistata contro Paulo Costa e sfiderà il numero 1 del ranking dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream vuole battere il fuoriclasse australiano e guadagnarsi una nuova possibilità di combattere per il titolo mondiale. Guarda Vettori-Whittaker su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro Israel Adesanya, che recentemente ha battuto anche Whittaker difendendo la cintura iridata, Marvin Vettor ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)sabato 3 settembre (attorno alle ore 22.30/23.00) Marvinaffronterà Roberta Parigi in un evento organizzato dalla UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il fighter italiano torna sull’ottagono a undici mesi di distanza dalla spettacolare vittoria conquistata contro Paulo Costa e sfiderà il numero 1 del ranking dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream vuole battere il fuoriclasse australiano e guadagnarsi una nuova possibilità di combattere per il titolo mondiale. Guardasu DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro Israel Adesanya, che recentemente ha battuto anchedifendendo la cintura iridata, Marvin Vettor ...

