Verstappen devastante in qualifica, ma in Olanda la Ferrari schiera le due punte (Di sabato 3 settembre 2022) Max Verstappen è ancora una volta devastante in qualifica, ma stavolta il margine sulla Ferrari è estremamente ridotto. Anzi, un niente, visto che a differenza del Belgio, in Olanda la Rossa c’è e risponde presente, schierando così le due punte contro una sulla griglia di partenza. Il tempo 1’10?342 stampato dall’olandese gli garantisce la pole position sulla pista di casa, ma Charles Leclerc è lì dietro ad appena ventun millesimi e in gara se la può giocare anche per la vittoria a Zandvoort, stesso discorso per Carlos Sainz che partirà dalla seconda fila e tenterà di mettere pressione insieme al compagno monegasco al campione del mondo in carica. Che, dopo un venerdì preoccupante, è tornato a dominare e a sorridere: “E’ davvero una pole incredibile, specialmente ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Maxè ancora una voltain, ma stavolta il margine sullaè estremamente ridotto. Anzi, un niente, visto che a differenza del Belgio, inla Rossa c’è e risponde presente,ndo così le duecontro una sulla griglia di partenza. Il tempo 1’10?342 stampato dall’olandese gli garantisce la pole position sulla pista di casa, ma Charles Leclerc è lì dietro ad appena ventun millesimi e in gara se la può giocare anche per la vittoria a Zandvoort, stesso discorso per Carlos Sainz che partirà dalla seconda fila e tenterà di mettere pressione insieme al compagno monegasco al campione del mondo in carica. Che, dopo un venerdì preoccupante, è tornato a dominare e a sorridere: “E’ davvero una pole incredibile, specialmente ...

MichelePireddu : Ha vinto con quasi trenta secondi di vantaggio partendo quattordicesimo, con un divario enorme già dalle prove. Rip… - TheMerk87 : COMPLIMENTI A VERSTAPPEN PER IL SUO SECONDO MONDIALE ?????? DEVASTANTE - maradoniano1972 : @PeppinInter Verstappen sta facendo una seconda parte di stagione devastante...abbiamo tenuta botta all'inizio..ho… - Stefano61965 : @SkySportF1 Oggi finiscono in modo definitivo le illusioni di Mondiale piloti e direi anche per il Costruttori. Non… - Mustapha1508 : #Verstappen vince il gran premio di #BelgianGP con 27 secondi di vantaggio su #sainz che era partito primo #Formula1 devastante #RedBull -