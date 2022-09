Verona, Sky: “Non solo i Veneti per Ilicic” (Di sabato 3 settembre 2022) Verona Ilicic- Allenamento intenso dei Veronesi alla vigilia della gara contro la Sampdoria, in scena domenica alle ore 15:00. Mercato terminato da due giorni, ma le squadre di Serie A continuano a seguire i loro profili per acquistarli a zero. Lo svincolato di lusso, rimasto momentaneamente fuori, è Ilicic dopo aver firmato la rescissione consensuale con l’Atalanta. Su di lui, riporta Sky, vi sono due squadre di Serie A: l’Hellas Verona ed il Bologna. Il calciomercato, almeno per i giocatori svincolati, non è ancora chiuso e lo sloveno è uno dei giocatori più gettonati. Se inizialmente la squadra la quale era più vicina a tesserarlo era quella emiliana, nelle ultime ore si è mossa bene quella veronese. Proprio l’Hellas, data anche la vicinanza geografica con la nazione natia del calciatore, ad oggi è la squadra più ... Leggi su seriea24 (Di sabato 3 settembre 2022)- Allenamento intenso dei Veronesi alla vigilia della gara contro la Sampdoria, in scena domenica alle ore 15:00. Mercato terminato da due giorni, ma le squadre di Serie A continuano a seguire i loro profili per acquistarli a zero. Lo svincolato di lusso, rimasto momentaneamente fuori, èdopo aver firmato la rescissione consensuale con l’Atalanta. Su di lui, riporta Sky, vi sono due squadre di Serie A: l’Hellased il Bologna. Il calciomercato, almeno per i giocatori svincolati, non è ancora chiuso e lo sloveno è uno dei giocatori più gettonati. Se inizialmente la squadra la quale era più vicina a tesserarlo era quella emiliana, nelle ultime ore si è mossa bene quella veronese. Proprio l’Hellas, data anche la vicinanza geografica con la nazione natia del calciatore, ad oggi è la squadra più ...

