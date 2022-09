Venezia, Connolly: “Non meritavamo di perdere, i risultati arriveranno” (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVenezia – L’uomo più pericoloso in casa Venezia è stato Aaron Connolly, considerando anche il gol annullato per fuorigioco di Ceccaroni. Il calciatore irlandese, arrivato in Laguna in prestito dal Brighton, ha commentato nel post partita la sconfitta della formazione di Javorcic contro il Benevento. “Non credo che meritassimo di perdere questa partita, tenendo in considerazione il lavoro fatto in preparazione. Dobbiamo continuare a costruire la nostra identità di squadra, cercando di ridurre gli errori collettivi e individuali. La nostra è una rosa con giocatori di alto livello: sono assolutamente fiducioso che, una volta trovata la quadratura, i risultati arriveranno”, ha dichiarato Connolly, “ci siamo impegnati duramente durante il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’uomo più pericoloso in casaè stato Aaron, considerando anche il gol annullato per fuorigioco di Ceccaroni. Il calciatore irlandese, arrivato in Laguna in prestito dal Brighton, ha commentato nel post partita la sconfitta della formazione di Javorcic contro il Benevento. “Non credo che meritassimo diquesta partita, tenendo in considerazione il lavoro fatto in preparazione. Dobbiamo continuare a costruire la nostra identità di squadra, cercando di ridurre gli errori collettivi e individuali. La nostra è una rosa con giocatori di alto livello: sono assolutamente fiducioso che, una volta trovata la quadratura, i”, ha dichiarato, “ci siamo impegnati duramente durante il ...

