Venezia 2022, preoccupazione per i cineasti tenuti prigionieri nel mondo: "Liberateli" (Di sabato 3 settembre 2022) Chissà cosa avrà pensato il regista Jafar Panahi in carcere in Iran, quando ha appreso la notizia che le donne finalmente sono state fatte entrare allo stadio nelle scorse settimane per vedere le partite di calcio. Proprio lui che alla questione del divieto allo stadio aveva dedicato il suo film Offside nel 2006, in cui parla di tifosi di calcio nel suo paese e del divieto per le donne di assistere alle partite. Un divieto che va contro gli statuti del calcio internazionale, per il momento superato ma le certezze dell'Iran di oggi diventano in dubbio per domani. In particolare vorrei percepire le emozioni e lo stato d'animo di Panahi in queste ore a pochi giorni dalla presentazione del suo ultimo film No Bears, che verrà presentato alla Biennale del Cinema di Venezia. Quest'anno l'Iran è presente alla mostra del cinema come forse non è mai stato negli anni precedenti.

