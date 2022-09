Usa, ok a vendita di armi per 1,1 mld a Taiwan, Pechino minaccia (Di sabato 3 settembre 2022) Come preannunciato nei giorni scorsi, l'amministrazione Biden ha approvato la vendita a Taiwan di armi per 1,1 miliardi di dollari. Il pacchetto, ha annunciato il dipartimento di stato, comprende 60 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Come preannunciato nei giorni scorsi, l'amministrazione Biden ha approvato ladiper 1,1 miliardi di dollari. Il pacchetto, ha annunciato il dipartimento di stato, comprende 60 ...

Agenzia_Ansa : Usa approvano vendita armi per 1,1 miliardi a Taiwan - Asia - ANSA - MediasetTgcom24 : Cina agli Usa: revocare la vendita di armi a Taiwan o contromisure #washington #cina #statiuniti #taiwan - LaStampa : Usa, approvata la vendita di armi a Taiwan per 1,1 miliardi di dollari - BrunoTrevidic : RT @leonard_berberi: I voli Italia-Usa sono una miniera d’oro: nel 2019 hanno trasportato oltre 7 milioni di persone che hanno speso quasi… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Usa approvano vendita armi per 1,1 miliardi a Taiwan - Asia - ANSA -