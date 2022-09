Usa nell’Indo Pacifico. Il ruolo delle isole (Di sabato 3 settembre 2022) Nello statement ufficiale diffuso dalla Casa Bianca non si parla di Cina, ma di “storia, valori e legami interpersonali” e poi si spiega che il summit che il 28 e il 29 settembre sarà ospitato a Washington tra gli Stati Uniti e i Paesi insulari del Pacifico “rifletterà l’ampliamento e l’approfondimento della nostra cooperazione su questioni chiave come la promozione di un Indo-Pacifico libero e aperto”. Questo ultimo passaggio rende chiaro il perimetro della questione. “Free and open Indo-Pacific” è il concetto (ideato dal defunto premier giapponese Abe Shinzo) con cui gli Stati Uniti si approcciano alle attività cinesi nella regione. L’accusa di militarizzazione al fine di creare una dimensione egemonica è alla base di quella rivendicazione di libertà e apertura e passa dalla costruzione di un sistema di alleanze vocate al contenimento di Pechino. Le ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022) Nello statement ufficiale diffuso dalla Casa Bianca non si parla di Cina, ma di “storia, valori e legami interpersonali” e poi si spiega che il summit che il 28 e il 29 settembre sarà ospitato a Washington tra gli Stati Uniti e i Paesi insulari del“rifletterà l’ampliamento e l’approfondimento della nostra cooperazione su questioni chiave come la promozione di un Indo-libero e aperto”. Questo ultimo passaggio rende chiaro il perimetro della questione. “Free and open Indo-Pacific” è il concetto (ideato dal defunto premier giapponese Abe Shinzo) con cui gli Stati Uniti si approcciano alle attività cinesi nella regione. L’accusa di militarizzazione al fine di creare una dimensione egemonica è alla base di quella rivendicazione di libertà e apertura e passa dalla costruzione di un sistema di alleanze vocate al contenimento di Pechino. Le ...

