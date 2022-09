Usa | minaccia schiantarsi con aereo su centro commerciale | arrestato

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ statoil pilota di un piccoloche avevato disu unWalmart a Tupelo in Mississippi. Lo hanno riferito fonti alla Cnn, precisando che l’è “atterrato”. Secondo la tv locale Wtva, l’ha volato per ore sull’area di Tupelo e il pilota aveva chiamato il numero di emergenza dicendo di volersi schiantare sull’edificio che a quel punto era stato evacuato dalla polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

