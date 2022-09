USA: approvata vendita di armi a Taiwan (Di sabato 3 settembre 2022) approvata la vendita di armi a Taiwan da parte degli USA. Il pacchetto da 1,1 miliardi di dollari comprende missili antinave e missili aria-aria. L’annuncio è destinato a peggiorare le già accese tensioni tra Washington e Pechino. Il Pentagono ha annunciato che Washington ha approvato la vendita a Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 settembre 2022)ladida parte degli USA. Il pacchetto da 1,1 miliardi di dollari comprende missili antinave e missili aria-aria. L’annuncio è destinato a peggiorare le già accese tensioni tra Washington e Pechino. Il Pentagono ha annunciato che Washington ha approvato la

LaStampa : Usa, approvata la vendita di armi a Taiwan per 1,1 miliardi di dollari - Billa42_ : USA: approvata vendita di armi a Taiwan - LaStampa : Usa, approvata la vendita di armi a Taiwan per 1,1 miliardi di dollari - bastbux : Negli USA la PrEP è approvata da 10 anni. ?? Nel frattempo sono state approvate altri due farmaci PrEP per protegg… - SignorAldo : RT @Angi_tech: ?? Approvata in #Usa la terapia genica per sconfiggere la #talassemia. Ma il costo è da record: $2,8 milioni #innovazione #st… -