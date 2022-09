Unione Popolare alla Stazione Centrale contro lo spopolamento: dati drammatici (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Flash mob in piazza Vittoria Colonna presso la Stazione ferroviaria di Benevento della lista Unione Popolare per sollecitare istituzioni e forze politiche locali ad individuare ed adottare misure concrete contro le partenze per l’emigrazione e la fuga dei sanniti dal Sannio e dunque contro lo spopolamento e la desertificazione del beneventano. I dati demografici allarmanti dell’Istat dicono che comuni del Sannio stanno scomparendo, avendo perso 563 abitanti soltanto nei primi due mesi dell’anno, e da qui a pochi anni, se non cambia qualcosa, non ci saranno proprio più. Quelli che vanno via sono soprattutto i più giovani: l’Istat ha attestato che sui 3000 abitanti che il Sannio ha perso nel 2020, oltre la metà, e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Flash mob in piazza Vittoria Colonna presso laferroviaria di Benevento della listaper sollecitare istituzioni e forze politiche locali ad individuare ed adottare misure concretele partenze per l’emigrazione e la fuga dei sanniti dal Sannio e dunqueloe la desertificazione del beneventano. Idemograficirmanti dell’Istat dicono che comuni del Sannio stanno scomparendo, avendo perso 563 abitanti soltanto nei primi due mesi dell’anno, e da qui a pochi anni, se non cambia qualcosa, non ci saranno proprio più. Quelli che vanno via sono soprattutto i più giovani: l’Istat ha attestato che sui 3000 abitanti che il Sannio ha perso nel 2020, oltre la metà, e ...

La7tv : #lariachetira Sit in sotto il Palazzo ENI, Luigi De Magistris (Unione popolare): 'Bisogna prendere da chi ha guadag… - demagistris : Unione popolare: unica vera sinistra alle elezioni, pacifista, ambientalista e costituzionalmente orientata, accusa… - demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - DobromirVasile : RT @apulderico: Ho letto @JacopoRicciardi su Facebook e non ho resistito (scusa!) Oggi volantinaggio di @unione_popolare a #Sarzana con un… - LorenzoMiglior1 : RT @AlessandroPipi4: Un 25% al M5S ed un 25% ad Unione popolare mi renderebbe felice, non tanto per me, ma per la speranza in un futuro mig… -