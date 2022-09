Una vita anticipazioni: Genoveva pronta per abortire, Aurelio la ferma? (Di sabato 3 settembre 2022) Non mancano i colpi di scena nelle nuove puntate di Una vita in onda nel mese di settembre 2022 e cresce anche l’attesa del pubblico che vuole scoprire che cosa accadrà nel gran finale. Mancano pochissime puntate alla fine di questa saga, che ormai da anni fa compagnia al pubblico di Mediaset. Ma c’è ancora tempo. Tra l’altro possiamo dirvi che nelle prossime settimane, con il ritorno in onda di Verissimo al sabato, Una vita potrebbe tornare con un lungo appuntamento proprio nel pomeriggio del fine settimana mentre alle 14,10 potrebbe andare in ona Terra amara ( tutto da decidere ancora e su questo, vi terremo aggiornati). Ma nel frattempo dedichiamoci alle anticipazioni della puntata di Una vita di domani, 4 settembre 2022. Come di consueto alla domenica si va in onda dalle 14,30 circa alle 15, dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 settembre 2022) Non mancano i colpi di scena nelle nuove puntate di Unain onda nel mese di settembre 2022 e cresce anche l’attesa del pubblico che vuole scoprire che cosa accadrà nel gran finale. Mancano pochissime puntate alla fine di questa saga, che ormai da anni fa compagnia al pubblico di Mediaset. Ma c’è ancora tempo. Tra l’altro possiamo dirvi che nelle prossime settimane, con il ritorno in onda di Verissimo al sabato, Unapotrebbe tornare con un lungo appuntamento proprio nel pomeriggio del fine settimana mentre alle 14,10 potrebbe andare in ona Terra amara ( tutto da decidere ancora e su questo, vi terremo aggiornati). Ma nel frattempo dedichiamoci alledella puntata di Unadi domani, 4 settembre 2022. Come di consueto alla domenica si va in onda dalle 14,30 circa alle 15, dopo ...

