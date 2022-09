"Una fede politica incrollabile". Cosa si nasconde nella "t" di Salvini (Di sabato 3 settembre 2022) L'analisi grafologica della scrittura del leader della Lega rivela una personalità sanguigna e iperattiva, ma anche fondamentalmente ottimista Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) L'analisi grafologica della scrittura del leader della Lega rivela una personalità sanguigna e iperattiva, ma anche fondamentalmente ottimista

marattin : Segretario @EnricoLetta, ma questa campagna cromatica è un elegante apprezzamento del capolavoro di Stendhal o una… - DadoneFabiana : Non mi ricandiderò per tenere fede all’impegno preso nel 2013 ma auspico una reale connessione della politica con i… - antoniospadaro : Finché ci limiteremo a una “pastorale della manutenzione” della fede non ci apriremo alle enormi sfide che il mondo… - michele81660 : @Arturo_Scotto @robersperanza Arturo, il SGP e gli obblighi vaccinali sono una forma edulcorata di controllo social… - monicampelli : RT @EpicocoLM: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro to… -