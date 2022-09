“Una donna non viene violentata se non lo vuole”: vescovo nella bufera (Di sabato 3 settembre 2022) “Una donna non viene violentata se non lo vuole”: hanno suscitato proteste venerdì le dichiarazioni del vescovo Chrysostomos, metropolita di... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022) “Unanonse non lo”: hanno suscitato proteste venerdì le dichiarazioni delChrysostomos, metropolita di...

lauraboldrini : FdI vuole presentare una legge per la sepoltura dei feti anche in assenza di consenso della donna. Agghiacciante… - Agenzia_Ansa : Primo trapianto di utero in Italia, è nata una bambina a Catania, la donatrice è una donna deceduta. È il sesto cas… - mara_carfagna : Sono una donna del Sud e so che i giovani meridionali non vogliono vivere di #redditocittadinanza. Vogliono lavorar… - ninth9ste : @disinformatico @Carmela61403052 Sì però, @disinformatico, non si sguinzagliano i cani contro una povera donna che… - dreaminwithsel : RT @blackjjeans: Però se una donna dice esplicitamente di volere solo coinquiline donne per tutelarsi da questi lercioni è cattiva e ferisc… -