Un Ulisse del Novecento sbarca al Museo Arcos di Benevento

di Massimiliano Craus Ulisse è tornato in Campania e si è presentato in fattezze moderne. Un Ulisse del Novecento sbarcato al Museo Arcos di Benevento in occasione della 43esima edizione del "Benevento Città Spettacolo" con la direzione artistica di Carmen Castiello ed il suo Balletto di Benevento. L'Ulisse di cui scriviamo è un personaggio a metà strada tra il mito ed un nostro contemporaneo, scelto per avviare l'idea del viaggio a più strati, con il coinvolgimento del pubblico peripatetico tra le sale del Museo Arcos della città sannita. "Ambientata nelle gallerie del Museo Arcos, la performance è infatti un approdo artistico per conoscere e ...

