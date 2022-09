Un Posto Al Sole anticipazioni: Niko in crisi, la guerra ha inizio (Di sabato 3 settembre 2022) Niko Poggi sarà al centro delle prossime puntate di Un Posto Al Sole. Scopriamo che cosa deciderà di fare il protagonista. Niko Un Posto Al Sole Direttanews.com 02 09 22 (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Niko Poggi sarà al centro della trama. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. La famiglia Poggi è stata colpita duramente dagli eventi a seguito dell’attentato di Lello Valsano. Nonostante il boss mafioso sia stato assicurato alla giustizia, tutto ciò che è accaduto avrà ripercussioni notevoli sugli abitanti di Palazzo Palladini. La morte di Susanna sarà un dramma profondo per l’avvocato. Intanto ci ... Leggi su direttanews (Di sabato 3 settembre 2022)Poggi sarà al centro delle prossime puntate di UnAl. Scopriamo che cosa deciderà di fare il protagonista.UnAlDirettanews.com 02 09 22 (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlPoggi sarà al centro della trama. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. La famiglia Poggi è stata colpita duramente dagli eventi a seguito dell’attentato di Lello Valsano. Nonostante il boss mafioso sia stato assicurato alla giustizia, tutto ciò che è accaduto avrà ripercussioni notevoli sugli abitanti di Palazzo Palladini. La morte di Susanna sarà un dramma profondo per l’avvocato. Intanto ci ...

