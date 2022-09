Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022: Niko contro tutti (Di sabato 3 settembre 2022) Ad Un posto al sole, dopo la tragica morte di Susanna, i riflettori saranno puntati su Niko. Il giovane Poggi, stando alle anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022, cercherà di reagire al dolore e concentrerà tutta la sua attenzione sul piccolo Jimmy, molto provato per aver perso la Picardi, a cui era legatissimo. Niko, in particolare, deciderà di tutelare il figlioletto e di proteggerlo dalla destabilizzante figura di Micaela. A tal proposito, il figlio di Giulia deciderà addirittura di intraprendere una battaglia legale. Intanto, mentre a Palazzo Palladini regnerà ancora tanta tristezza per la scomparsa di Susanna, Castrese ed Espedito minimizzeranno la gravità dell'intossicazione delle bufale, ma Speranza sarà intenzionata a fare luce sulla questione. Dal canto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 settembre 2022) Ad Unal, dopo la tragica morte di Susanna, i riflettori saranno puntati su. Il giovane Poggi, stando alledal 5 al 9, cercherà di reagire al dolore e concentrerà tutta la sua attenzione sul piccolo Jimmy, molto provato per aver perso la Picardi, a cui era legatissimo., in particolare, deciderà di tutelare il figlioletto e di proteggerlo dalla destabilizzante figura di Micaela. A tal proposito, il figlio di Giulia deciderà addirittura di intraprendere una battaglia legale. Intanto, mentre a Palazzo Palladini regnerà ancora tanta tristezza per la scomparsa di Susanna, Castrese ed Espedito minimizzeranno la gravità dell'intossicazione delle bufale, ma Speranza sarà intenzionata a fare luce sulla questione. Dal canto ...

